Ancora forti temporali a Milano: la nuova allerta meteo

Non si ferma il maltempo a Milano. Da venerdì 26 maggio è allerta meteo per altri forti temporali, in arrivo dopo quelli dei giorni scorsi. L'avviso diramato dalla protezione civile lombarda è di codice giallo (rischio moderato) e resta in vigore dalle 21 di venerdì fino alle 10 di sabato 27 maggio.

Come sempre, il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile rimarrà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi da effettuare. Ai cittadini è consigliato: evitare di andare in locali sotto il livello stradale; limitare i propri spostamenti, soprattutto in zone che potrebbero allagarsi; prestare la massima attenzione se si attraversano ponti e sottopassi; e non sostare vicino a corsi d'acqua.

Le previsioni meteo

"A Milano e in Lombardia tra mercoledì e giovedì si avvicina una circolazione instabile alle Alpi che porterà acquazzoni e temporali in estensione dai rilievi anche alle pianure, associati a un generale calo delle temperature - scrivono i meteorologi di 3B Meteo -. Venerdì generale miglioramento con sole prevalente e clima caldo (massime vicine ai 30°C) ma dalla notte torna ad aumentare l'instabilità".

"Il week-end - continuano le previsioni - sarà caratterizzato da un contesto variabile con occasione per altri acquazzoni e temporali soprattutto sui rilievi ma qua e là anche in pianura. Non si intravedono infatti per ora rimonte anticicloniche sul Mediterraneo e l'Italia in grado di portare fasi di stabilità durature".