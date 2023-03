Vento forte a Milano: l'allerta meteo

Allerta meteo per il forte vento a Milano. Questo l'avviso diramato dalla protezione civile per la giornata di lunedì 27 marzo, quando ci potrebbero essere raffiche fino a 60-80 chilometri orari.

L'allerta, di colore giallo (corrispondente a rischio moderato), parte dalla mattinata e dura per tutto il giorno, fino alle 21. La raccomandazione ai milanesi è quella di evitare di sostare sotto ad alberi o impalcature di cantieri.

Il Comune di Milano consiglia anche di parcheggiare le auto in luoghi sicuri, evitare di percorrere viali alberati e mettere in sicurezza tutti gli oggetti che potrebbero cadere ed essere spostati dal vento. Come di consueto, il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile monitorerà e coordinerà gli eventuali interventi.