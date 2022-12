Elezioni in Lombardia, Pd e 5 Stelle a un passo dall'accordo

Prima il via libera di Giuseppe Conte. Mercoledì 14 l'annuncio di Pierfrancesco Majorino. Venerdì 16 il voto online da parte dei militani del Movimento 5 Stelle che, a questo punto, appare una formalità. Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, dopo giornate intense di trattativa, hanno raggiunto un accordo sul programma e Majorino, eurodeputato del Pd e candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia, è pronto a presentarlo col via libera dei civici, di Sinistra Italiana e dei Verdi.

Majorino non può ancora esprimersi esplicitamente su un accordo e parla di "coalizione che stiamo costruendo", ma si dice "pronto a presentare un programma" che accolga tre elementi: innnanzitutto il contributo del centrosinistra, poi quello di vari sindaci lombardi e, infine, ciò che è emerso dal tavolo di confronto con i 5 Stelle. "Un programma - aggiunge il candidato di centrosinistra - che, sulle principali questioni legate al welfare, allo sviluppo, alle politiche attive del lavoro, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio agricolo nel tempo della crisi climatica, alla cultura delle pari opportunità, della trasparenza e della legalità e a tanto altro, rappresenti una svolta radicale".

Se il voto dei militanti del Movimento 5 Stelle appare una formalità, non così la situazione di +Europa, che in Lombardia 'pesa' meno dei 5 Stelle, ma comunque ha un suo peso. Il partito fondato da Emma Bonino non vuole, ufficialmente, avere a che fare con i 5 Stelle: il suo segretario Benedetto Della Vedova lo ha più volte chiarito nelle ultime settimane. Il dirigente nazionale (milanese) Valerio Federico si esprime in linea su questo: "La scelta di Majorino è un errore. In Lombardia non si vince e non si governa con i populisti grilini", afferma. Altri, come il consigliere uscente Michele Usuelli, 'tifano' invece per l'alleanza coi 5 Stelle, vista come necessaria per cercare di battere Attilio Fontana. Majorino spera e crede di avere ancora margini per convincere i piùeuropeisti a chiudere un occhio (o entrambi) e restare nell'alleanza. D'altra parte Radicali Italiani ha invece già confermato l'appoggio all'eurodeputato del Pd. Che promette di restare in Regione anche se sconfitto, come leader dell'opposizione.