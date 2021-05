Come (iniziare a) salvare il nostro pianeta in semplici mosse

Per iniziare a vivere in modo eco-sostenibile basta poco, ogni giorno

Lo sapevi che per iniziare a vivere in modo green, prestando maggiore attenzione all'ambiente che ci circonda, basta poco? Scopri in questo articolo tutti i gesti pratici con cui, nel concreto, potrai aiutare il nostro pianeta.

Occhio ai consumi

Il rispetto e la tutela dell'ambiente passano, innanzitutto, dal risparmio energetico. Ridurre i consumi di energia significa infatti dare un taglio alle emissioni di CO2 e ossigeno oltre che al portafoglio. Che cosa fare, allora, nel pratico? Accendere la luce solo se è davvero necessario, utilizzare lampade a basso consumo e ricordarsi sempre di spegnere tv e pc.

Prodotti sostenibili

Che cosa c'è di meglio, per salvare il pianeta, dal consumare prodotti locali? Questa scelta aiuta infatti a ridurre l'inquinamento prodotto per trasportare il cibo. Inoltre, scegliere sempre frutta e verdura di stagione e, se possibile, biologica, aiuta a creare un minor impatto ambientale.

Non sprecare il cibo

Lo spreco alimentare è responsabile del 7% delle emissioni di gas serra: ecco che allora stilare una lista della spesa aiuta concretamente a risparmiare e ad evitare acquisti non necessari. Attenzione anche alle date di scadenza sui prodotti e rammentate che nel frigorifero ogni alimento ha il suo posto.

Scambiare i vestiti

Ebbene sì, chi l'ha detto che un indumento che non indossiamo più non vada bene per qualcun altro? Esistono siti e luoghi in città che permettono di scambiare o di rivendere gli abiti che non ci interessano più, senza necessariamente buttarli. In questo modo si avrà un guardaroba nuovo praticamente a costo zero.

Fare la raccolta differenziata

Ultimo consiglio, ma non meno importante: per aiutare a tutelare il nostro pianeta è fondamentale fare una corretta raccolta differenziata: questo permette anche di riciclare i materiali, consentendo di ridurre lo sfruttamento delle risorse che lo stesso ci mette a disposizione.