Il Four Seasons di Milano presenta il primo panettone sfornato in casa

Il Natale dal Four Seasons Hotel di Milano profuma di buono: la storica proprietà nel cuore della città invita gli ospiti a scoprire il tradizionale dolce natalizio meneghino per la prima volta preparato in casa dal Pastry Chef Daniele Bonzi, acquistabile dal 10 dicembre direttamente in hotel. Un’idea regalo unica e gustosa, da condividere con i propri cari.

Il panettone speciale di Daniele Bonzi

Il Pastry Chef Daniele Bonzi e il suo team, spinti dalla volontà di reinterpretare la ricetta più celebre della tradizione dolciaria meneghina, hanno creato il classico panettone preparato con 36 ore di lavorazione, usando ingredienti accuratamente selezionati, tra cui vaniglia biologica del Madagascar, miele di acacia e arance del Sud Italia, canditi e uva sultanina.

Questo soffice dolce, con cui l’Hotel invita a coccolarsi nel periodo natalizio, è presentato in esclusive confezioni nere con dettagli in oro. Il panettone è acquistabile al prezzo di 50 euro a partire dal 10 dicembre, direttamente in hotel. E' inoltre possibile prenotare il panettone per il ritiro.