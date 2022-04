Pasqua 2022, le colombe assolutamente da assaggiare

Se Pasqua è ormai alle porte, c'è ancora tempo per scegliere la colomba con cui trascorrere una delle feste più sentite dagli italiani e dalle loro famiglie.

Tra ricette tradizionali e varianti sfiziose, proposte da pasticcerie e da boulangerie, ecco allora la nostra scelta per una Pasqua dolcissima.

La colomba mongolfiera di Clivati

Clivati è da sempre sinonimo di garanzia, ancora di più a Pasqua. Per la festività in arrivo, la pasticceria propone la sua colomba tradizionale, realizzata con ingredienti di qualità come farina di frumento di origine italiana, lievito Madre, burro d’alpeggio, uova di allevamento da terra, zucchero italiano, canditi di arancio, glassa reale di zucchero e infine le mandorle che, con la loro croccantezza, contrastano la leggerezza del lievitato.

Questo impasto attraversa ben tre fasi di lavorazione che arrivano fino a 36 ore per ottenere la giusta alveolatura. Grazie all’utilizzo dello storico lievito Madre, il risultato finale è un prodotto dal gusto delicato, con meno grassi e zuccheri, dalle innumerevoli proprietà salutari, dalla migliore tollerabilità e digeribilità.

Per chi desidera una viariante originale, le colombe decorate, invece, sono ricoperte di pasta di zucchero nei colori del verde e del rosa pastello, e anche quest’anno vedono come protagonista l’iconica mongolfiera, simbolo della storica Pasticceria.

La colomba con albicocche "Pellecchiella" di Panzera

Per chi desidera un'alternativa alla classica colomba, la scelta giusta è la variante all'albicocca "Pellecchiella" del Vesuvio, proposta dalla Pasticceria Panzera.

Dolcissima, dalla polpa compatta e succosa e di grandi dimensioni, è inserita nell'impasto a pezzettoni conferendo un caratteristico profumo, una piacevole dolcezza e la giusta umidità all'impasto che risulta così molto soffice. La glassa è cosparsa di zucchero a velo e mandorle filettate che, in cottura, assumono un colore dorato e donano una gradevole croccantezza. Una vera golosità assolutamente da provare.

La colomba ai tre cioccolati di Peck

Per chi desidera una colomba golosa, quella di Peck ai tre cioccolati è una vera delizia per il palato.

Lo storico brand di alta gastronomia milanese presenta le sue creazioni di cioccolato: un soffice pan dolce, ottenuto grazie a 72 ore di lavorazione e con l’utilizzo delle migliori materie prime. Realizzate interamente a mano, con cioccolato di origine equatoriale, le creazioni pasquali di Peck nascono all’interno dei laboratori di via Spadari dalla squadra di esperti maestri pasticceri guidata dal Pastry Chef Galileo Reposo.

Non resta che assaggiarle e regalarle.

La colomba per la pace di Egalitè

In occasione della Pasqua Égalité, la boulangerie di Porta Venezia, presenta La Colombe, una personalissima versione del tradizionale dolce italiano protagonista di questa festa.

Il dolce pasquale viene preparato con l'imp asto della Brioches Nanterre che incontra il cacao e la glassatura nella forma della tradizionale colomba italiana creando La Colombe: un lievitato al burro morbido e profumato, guarnito con nocciole pralinate e crema al gianduia capace di raccontare la tradizione della viennoiserie francese e quella della pasticceria italiana.

Per rendere omaggio allo spirito autentico di questa festa, Égalité ha creato dolce che unisce la cultura italiana a quella francese e dona aiuto alla popolazione ucraina grazie a un’iniziativa benefica; per ogni lievitato venduto parte del ricavato sarà infatti devoluto all’associazione Odissea della Pace per organizzare la spedizione di beni di prima necessità nel paese in guerra.

Un motivo in più per scoprirla e innamorarsene.