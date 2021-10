Al Gratosoglio il teatro nelle scuole diventa un progetto educativo

A metà ottobre ripartirà una delle attività più apprezzate fra quelli portati avanti nelle scuole di Gratosoglio da Scholé, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile". Si tratta del laboratorio di teatro, che riguarderà quattro classi di bambini di quarta elementare delle scuole Arcadia, Feraboli e Baroni, che proseguiranno un percorso iniziato l’anno scorso e si concluderà in quinta.

Il laboratorio durerà tutto l’anno, per un totale di 20 ore, e permetterà ai bambini di lavorare sia sul proprio corpo sia per un fine condiviso, cioè la messa in scena del lavoro svolto durante l’anno.

L'obiettivo

L’obiettivo è quello di usare il teatro come strumento educativo. Dato che a Scholé teniamo molto a ritagliare ciascuna attività sul profilo dei bambini che ne sono protagonisti, per ogni classe abbiamo pensato a un percorso e a una proposta diversa, in base alle esigenze dei bambini e dei gruppi classe concordate con gli educatori, le insegnanti e i conduttori dei laboratori. Una classe ideerà e rappresenterà una storia misteriosa in stile giallo o thriller, un genere apprezzato sia dalle insegnanti sia dai bambini, come abbiamo scoperto nel laboratorio dell’anno scorso.

Un'altra classe invece lavorerà sul rap freestyle come mezzo per esprimere la propria individualità e trovare canali di comunicazione che aiutino anche i singoli a far emergere aspetti di sé. E ancora: uno degli spettacoli si intreccerà con il programma didattico e avrà come protagonisti dei personaggi storici che viaggeranno nel tempo alla scoperta di luoghi, oggetti ed esperienze, mentre nell’ultima classe il laboratorio si svolgerà utilizzando anche la danza e dei giochi con movimenti corporei che daranno la possibilità ai singoli ed al gruppo classe di esprimere al meglio le proprie emozioni.

Il laboratorio

Anche il laboratorio di teatro, così come tutte le attività di Scholé, sarà inserito in un’unica rete che coinvolge insegnanti, educatori, bambini e ragazzi e le loro famiglie, in modo da approfondire la relazione e capire se e come coinvolgere i ragazzi in altre attività offerte da Scholé come per esempio quella del doposcuola. Un altro nostro desiderio e obiettivo per l’anno scolastico appena iniziato è quello di portare i bambini protago-nisti del laboratorio ad assistere a uno spettacolo teatrale: se le condizioni esterne lo permetteranno, saremo felicissimi di far vivere loro un momento così speciale.

Cos'è Scholè

Il progetto Scholé è stato avviato nell’estate del 2020, durerà quattro anni e prevede l’impiego di un'equipe di educatori professionali che lavorano all'interno di tutti i contesti educativi di Gratosoglio. I destinatari sono più di 400 fra bambini e ragazzi che frequentano le scuole, le società sportive, gli oratori, in una parola il quartiere: nel corso del progetto vengono seguiti da una specifica equipe di educatori, che li accompagnano in una delicata fase della propria crescita. Già dal primo anno i bambini e ragazzi sono stati coinvolti in attivi-tà di doposcuola, laboratori di teatro e di danza, educazione al rispetto dell’ambiente e della montagna, oltre che in percorsi educativi anche all’interno delle società sportive.