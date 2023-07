Olimpia Milano, parte dal match con Treviso la caccia allo Scudetto numero 31

Comincia al Mediolanum Forum contro Treviso la Serie A Unipol Sai 2023-2024 dell'Olimpia Milano. Nello stesso luogo dove il 23 giugno scorso i ragazzi di Coach Ettore Messina hanno conquistato il titolo italiano numero 30. Lo riferisce il club Campione d'Italia dal proprio sito ufficiale.

Dalla stagione 1987-1988, la prima di cui sono disponibili le statistiche partita per partita, il bilancio dell’Olimpia all’esordio in campionato è 28-9, 13-0 in casa e 15-9 in trasferta.

L’Olimpia ha vinto gli ultimi sette esordi in campionato, lo scorso anno con la stoppata risolutiva di Nicolò Melli su Kenny Gabriel. Come tradizione, la Serie A comincia qualche giorno prima del debutto in EuroLeague che avverrà in trasferta a Istanbul (Fenerbahce).

Il regolamento prevede che nessuno possa giocare due volte in casa o in trasferta nelle prime due (o ultime due) giornate. Per cui dopo l’esordio con Treviso sul “Cesare Rubini Court”, ci sarà la prima trasferta, a Napoli.

La partita dell’1 ottobre rappresenta l’occasione di vedere all’opera la squadra per la prima volta a Milano, dopo la Supercoppa del weekend precedente a Brescia, dove esordiranno le nuove maglie con le tre stelle stampate sul petto.

Rispetto alla stagione scorsa, ci sono due novità, ovvero il ritorno della Vanoli Cremona che aumenta il numero dei derby lombardi da due a tre (il 24 dicembre sarà a Milano per la partita di Natale), e quello di Pistoia, che significa il ritorno nel massimo campionato della Toscana.

La rivincita delle ultime tre finali scudetto vivrà il primo atto a Milano, il 10 dicembre, e il secondo atto a Bologna il 10 marzo. Ambedue le sfide saranno a distanza di sicurezza dalle identiche sfide di EuroLeague.

L’Olimpia chiuderà il girone di andata che determinerà la griglia delle Final Eight di Coppa Italia a Trento mentre terminerà la stagione regolare il 5 maggio a Cremona.

Resta immutato il format di quarti e semifinali dei playoff scudetto che si disputeranno al meglio delle 5 gare mentre è cambiato il format delle LBA Finals che da quest’anno non si disputerà più al meglio delle 7 gare ma al meglio delle 5 gare.

Le date dei playoff verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

Da segnalare, infine, che da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024 le migliori 8 squadre al termine al termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia.

Scarica qui il Calendario LBA 2023-2024