Olimpia ancora una sconfitta, la situazione di classifica è preoccupante

La Givova Scafati guida tutta la partita, l'Olimpia Milano si avvicina diverse volte nel primo tempo ma solo fino a meno quattro nel secondo, così la vittoria della squadra di casa è nitida. Finisce 77-68. L'Olimpia non ha mai continuità di rendimento, tiene Scafati molto sotto media in attacco ma senza trovare efficacia in attacco tranne qualche momento di Mirotic e di Poythress.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia MIlano) Scafati, squadra di grandi qualità offensive, parte segnando nei primi quattro possessi.. Costruisce due volte cinque punti di vantaggio, poi anche sei con le sfuriate di Rivers, il più incisivo a inizio gara. Nell'Olimpia il primo a mettersi in ritmo è Maodo Lo. Ma dopo cinque punti consecutivi commette il secondo fallo. L'Olimpia però sale di tono gradualmente e ricuce il divario chiudendo il primo periodo sotto 21-20.

Scafati prova ad allungare con due triple di David Logan. Prende sette punti di vantaggio e costringe l'Olimpia a inseguire. Due jumper dalla media consecutivi di Tonut restituiscono a Milano un po' di inerzia, Poythress dalla media con un jumper la riporta a meno uno. Ma il break conclusivo del primo tempo è favorevole a Scafati. Prima con un fade-away di Gentile poi una palla rubata da Robinson. Alla fine del primo tempo è 41-36 Scafati.

Stefano Tonut

Scafati parte indemoniata, piazza un parziale di 8-0, costruisce un vantaggio massimo di 13 punti. L'Olimpia non trova fluidità e precisione in attacco, inoltre ha problemi di falli, quattro Maodo Lo, tre quelli di Poythress e Kamagate. Nikola Mirotic con otto punti consecutivi riporta Milano a meno cinque. Ma anche nel terzo periodo, i possessi finali del quarto sono penalizzanti. Dopo quattro tiri liberi di Pinkins, Strelnieks centra la tripla che vale di nuovo il più dieci, 62-52. Scafati, con un'altra tripla di Strenlieks e poi una di Riversa, vola a più 14.

Quello è il momento in cui l'Olimpia ritrova continuità in difesa, pur soffrendo in attacco, dove le percentuali non solo da fuori continuano a penalizzarla. Segna una tripla Bortolani, un canestro in virata lo firma Poythress. La difesa è adesso impenetrabile, così quando Mirotic completa un gioco da tre punti l'Olimpia trona a meno quattro. Gentile con un fade-away difficilissimo interrompe il digiuno di Scafati. L'Olimpia perde convinzione. Robinson segna una tripla dall'angolo che vale il più sette entrando negli ultimi 90 secondi di gioco. E' una specie di resa. Scafati vince meritatamente 77-68.

Il tabellino

Givova Scafati Basket-EA7 Emporio Armani Milano 77-68 (21-20, 20-16, 21-16, 15-16)

Givova Scafati Basket: Gentile 15, Pinkins 6, Rossato 13, Robinson 10, Nunge 6 , Sangiovanni 0, Mouaha 0, De Laurentiis 0 , Logan 6, Rivers 13, Pini 0 , Strelnieks 8. Coach: Sacripanti

EA7 Emporio Armani Milano: Bortolani 3, Tonut 6, Kamagate 2, Flaccadori 6, Hall 2, Lo 9, Poythress 15, Melli 2, Ricci 0, Caruso 0, Shields 4, Mirotic 19. Coach: Messina