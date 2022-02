Serie A2 femminile, prova di maturità del Sanga Milano sul campo della Alpo

Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano vince con merito sul campo della Alpobasket andando a blindare il quinto posto al termine di una partita ben gestita. Prova di maturità delle ragazze di coach Pinotti che non si limitano a prendere i due punti ma ribaltano anche lo scontro diretto.

“Vittoria sofferta e voluta da tutto il gruppo squadra - dichiara Coach Pinotti a fine partita - Una vittoria di testa e di cuore, che hanno guidato il gruppo a non mollare nei momenti difficili, mostrando a tratti una “durezza mentale” da prime della classe".

E ancora: "Ora piedi per terra e lavoro in palestra con la testa a Mantova. Dobbiamo riscattare l’immeritata sconfitta dell’andata. Un passo alla volta possiamo arrivare lontano".

La partita - Partono bene le Orange che sfruttando i tagli di Guarnari e l’ottima partenza di Novati piazzano un parziale di 9-3 costringendo le padroni di casa al time-out per cercare di aggiustare i meccanismi soprattutto

in attacco. Al ritorno in campo arriva la reazione delle veronesi che aumentano la propria intensità su entrambi i lati del campo e, guidate da un’ottima Packovski, chiudono il quarto in vantaggio di quattro lunghezze.

Il secondo quarto si apre con il 7-0 Sanga ispirato dai 5 punti di Penz che riporta le milanesi sul +3 inaugurando una fase di partita molto equilibrata. Alpo prova a scappare portandosi sul +5 ma, nell’ultimo minuto della frazione, un nuovo parziale di 7-0 firmato da Toffali e Popovic permette alle ospiti di andare al riposo lungo in vantaggio per 28-30.

Difese migliori degli attacchi all’inizio del terzo quarto quando le due triple consecutive di Madonna portano le Orange sul +5 che diventa addirittura +9 quando mancano 4 minuti alla fine del periodo. La solita Packovski riporta sul -4 le padroni di casa ma è Toffali a tenere a distanza le venete con il gioco da quattro punti. All’ultimo riposo si va quindi sul punteggio di 42-48.

Nella sfida tra zone è il Sanga ad avere la meglio grazie anche alla tripla di Madonna che porta le milanesi in doppia cifra di vantaggio. L’attacco Orange si dimostra quindi più fluido riuscendo a chiudere la gara sul 53-65.

Il tabellino ufficiale di Mep Pellegrini Alpobasket-Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 53-65

Mep Pellegrini Alpobasket: Marangoni 23, Packovski 14, Diene 2, Soglia 4, Mancinelli 4, Rosignoli 1, Pachera ne, Vitari 5, Venturini ne, Franc ne, Franchini.

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano: Toffali 13, Novati 6, Guarneri 15, Beretta 2, Madonna 14, Viviani, Laube, Penz 5, Popovic 10, Angelini ne.