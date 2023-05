Serie A2 Playoff 2023, primo round a Torino: Urania Milano sconfitta 82-70

E’ della Reale Mutua Torino il primo acuto della serie playoff del campionato di Serie A2 di basket. La squadra di Torino doma l'Urania Milano grazie ad un parziale nel quarto periodo, 82-70 il finale.

Lottano i Wildcats che reggono per oltre 30 minuti grazie alle fiammate di Amato, Ebeling e Pullazi, i padroni di casa, però, piazzano il break nell’ultima frazione chiudendo con 5 uomini in doppia cifra guidati dai 15 di De Vico.

LA PARTITA (Fonte Ufficio Stampa Urania) Buon avvio dei Wildcats con Ebeling e Pullazi protagonisti, immediata risposta della Reale Mutua che cerca con insistenza Guariglia in area colorata, 8-7. Lavora forte a rimbalzo Torino che cerca il primo mini break del match, Urania non molla e torna avanti dopo la tripla frontale di Ebeling, 10-12. Per Milano i problemi sono soprattutto in vernice, Jackson cliente scomodo per i rossoblu condizionati anche dal secondo fallo prematuro di Hill, 21-16. Coach Villa ferma la gara con un provvidenziale timeout, più reattivi ora i Wildcats con Ebeling e Potts protagonisti tra gli ospiti, 23-20 alla prima sirena.

Sale l’aggressività degli esterni gialloblu, De Vico carica il pubblico del Pala Gianni Asti, 5 punti filati di Amato tengono i milanesi ad un solo possesso, 28-25. Scalda la mano un Pepe come sempre molto adrenalinico, stringono le viti difensive gli uomini di Ciani che allungano sino alla doppia cifra con il canestro in avvicinamento di Taflaj, 38-27. Scivola sino a meno 14 Urania che spreca qualche buona transizione per rientrare, capitan Piunti suona la carica, torna sotto la doppia cifra il margine dopo la penetrazione di Amato, 41-32 alla pausa lunga.

Dopo l’intervallo Urania che cerca di rientrare, rabbioso parziale firmato da Pullazi che trascina Milano a meno 4, 45-41. Momento positivo per gli ospiti che trovano anche i guizzi di Amato che riporta la sfida in parità, 47-47. Hill mette la freccia con un difficile appoggio, Urania spreca un possibile più 5, immediata la punizione dei gialloblu che tornano avanti con il jolly di Schina ed il jumper di Mayfield, 56-53.

Cerca la spallata la Reale Mutua in apertura di quarto periodo, Pepe e Zanotti accendono il Pala Gianni Asti con due bombe, 70-59. Fatica a ritrovare armonie offensive Urania, altro siluro da distanza siderale di De Vico che profuma di vittoria per i padroni di casa, 76-61. Finisce il carburante dei Wildcats che provano la disperata rimonta per un finale tutto in salita, Torino chiude senza patemi, 82-70.

Il tabellino di Reale Mutua Torino - Urania Milano 82-70 (23-20, 18-12, 18-25, 23-13)



Reale Mutua Torino: Niccolo De vico 15 (4/5, 2/3), Tommaso Guariglia 13 (4/11, 1/2), Ronald Jackson 10 (4/6, 0/0), Demario Mayfield 10 (3/6, 0/2), Simone Zanotti 10 (1/2, 2/4), Matteo Schina 9 (3/5, 1/3), Simone Pepe 9 (0/2, 2/3), Luca Vencato 4 (2/2, 0/2), Celis Taflaj 2 (1/1, 0/2), Edoardo Ruà 0 (0/0, 0/0), Emanuele Beltramino 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Ronald Jackson 7) - Assist: 16 (Luca Vencato 5)



Urania Milano: Andrea Amato 12 (2/3, 2/6), Rei Pullazi 12 (3/5, 2/6), Michele Ebeling 12 (3/4, 2/2), Giddy Potts 10 (2/2, 2/6), Giorgio Piunti 8 (2/4, 0/2), Kyndahl Hill 7 (3/6, 0/0), Matteo Montano 5 (0/1, 1/6), Matteo Cavallero 2 (1/1, 0/2), Romeo Ciccarelli 2 (1/1, 0/0), Simone Valsecchi 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pezzola 0 (0/0, 0/0), Andrea Marra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 23 2 + 21 (Rei Pullazi, Giddy Potts, Giorgio Piunti 5) - Assist: 13 (Andrea Amato 4)