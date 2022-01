Serie B, i Legnano Knights affrontano la Libertas Livorno con un Fattori in più

Prima giornata di ritorno nel Girone A della Serie B di basket maschile e prima grande difficoltà per i Legnano Knights. L’avversaria di giornate è la Libertas Livorno, una delle formazioni più temibili del campionato, impegnata a recuperare uomini settimana dopo settimana.

Nel match di andata, Legnano riuscì ad espugnare il parquet di Livorno dopo una prestazione di grande sostanza, ed in questo momento la squadra guidata da coach Fantozzi non disputa una partita ufficiale dal 19 dicembre alzando cosi il livello di incertezza del match.

L’emergenza Covid ha colpito fortemente la Libertas, così come alcune squadre che avrebbe dovuto affrontare nelle ultime settimane, ma contro i Knights lo scenario dovrebbe sorridere ai toscani. Ipotizziamo uno starting five, basandoci sulle certezze. E non si tratta di un quintetto qualsiasi.

Francesco Forti e Antonello Ricci si occuperanno della cabina di regia. Vicino a canestro, Marco Ammannato e Ivan Morgillo portano nel pitturato chili e centimetri. La disponibilità degli altri elementi del roster verrà definita giorno dopo giorno, durante la marcia di avvicinamento al match, con coach Fantozzi che spera di recuperare quantità e qualità dalla panchina, per presentarsi al PalaBorsani nel miglior modo possibile. Appuntamento domenica 23 gennaio, con palla a due alle ore 18:00, al PalaBorsani.



Lato Knights da segnalare che Coach Eliantonio, finalmente, avrà il roster al completo con il sicuro esordio di Giovanni Fattori. Giovanni Fattori che dal pomeriggio di mercoledì 19 gennaio torna ad essere ufficialmente un Knights. Accolto dalla dirigenza e da Marcos Casini, Janko Cepic e Tommaso Marino con cui ha condivisioni passato alcune parti di stagioni.

"Come già dissi sono e siamo contenti del ritorno di Giovanni che ho trovato molto tonico ed in forma - ha spiegato al sito ufficiale di Legnano il General Manager Basilico - Questo sarà importante per dare da subito un apporto alla squadra in termini di rotazioni e qualità".

E ancora: "Sicuramente lo vedremo in campo domenica sera e anche se non sarà ancora integrato negli schemi al 100%, sono sicuro che ci aiuterà contro un'avversario molto forte che non sta vivendo un grande momento per via del Covid, ma che non va assolutamente sottovalutato"