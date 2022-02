Serie B, Legnano vince e convince: battuta Pavia 82-61

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano Knights

I Knights di Legnano vincono la seconda di fila sul parquet del PalaBorsani, infliggendo una sconfitta piuttosto pesante alla Riso Scotti Pavia, una delle dirette concorrenti per le primissime posizioni in graduatoria. Il risultato parla di un netto 82-61 con il match praticamente mai in discussione dalla palla a due.

In maglia Pavia c’è l’esordio per Gennaro Sorrentino, dopo aver passato un periodo di soli allenamenti con la Fortitudo Bologna, e si vede subito che ci vorrà del tempo per entrare appieno nel sistema di gioco di coach Fabio Di Bella.

La partita

Con il passare dei minuti, nel primo quarto, Legnano allunga in modo costante, fissando il parziale sul 24-15 dopo 10 minuti. Tommaso Marino gestisce l’attacco dei Knights con grande precisione e Leardini dimostra subito di essere in grande giornata. Per il numero 00 di Legnano ci sono 12 punti, 9 rimbalzi e 2 stoppate, oltre ad una presenza difensiva da top 5 del campionato.

L’attacco di Pavia compie enorme fatica ad entrare in ritmo e a metà partita Legnano è a quota 43, contro i soli 28 dell’Omnia Basket. Per i Knights, Diego Terenzi e Manuele Solaroli cominciano a produrre dal punto di vista offensivo, con il primo che termina il match da miglior realizzatore e 17 punti messi sul tabellino.

La seconda parte della gara vede i padroni di casa allungare, serrando la difesa senza perdere di lucidità nell’altra metà campo. Donadoni, Corral e Torgano provano a tenere Pavia in gara, senza però riuscire a colpire in modo efficace e, al tempo stesso, contenere le iniziative offensive degli avversari.

Coach Eliantonio continua a sfruttare la grande partita di Leardini a protezione del canestro, lasciando le responsabilità offensive, tra gli altri, a Casini e Fattori, entrambi autori di 9 punti. Dopo i 24 punti della scorsa settimana, Andrea Calzavara non riesce a ripetere la grande prova, anche se questo non pregiudica di certo un percorso che lo può portare davvero in alto. Legnano sale a quota 24 punti in classifica, mentre Pavia resta ferma a 18, con una partita però da recuperare.

Prossimo appuntamento in programma il 13 febbraio, alle 18:00, quando Legnano ospiterà Borgomanero, per provare ad allungare a 3 la serie di vittorie.

Il tabellino ufficiale di 3G Electronics Knights Legnano - Riso Scotti Pavia 82-61 (24-15, 19-13, 20-14, 19-19)

3G Electronics Legnano: Diego Terenzi 17 (4/7, 3/6), Tommaso Marino 16 (5/6, 1/5), Giacomo Leardini 12 (3/7, 1/3), Juan Marcos Casini 9 (1/3, 2/7), Giovanni Fattori 9 (3/8, 1/4), Manuele Solaroli 8 (2/4, 1/3), Janko Cepic 6 (3/5, 0/0), Edoardo Roveda 5 (1/1, 1/1), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Marco Dell'Acqua 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Giacomo Leardini 9) - Assist: 13 (Tommaso Marino 6)

Riso Scotti Pavia: Alessio Donadoni 16 (5/12, 2/4), Marco Torgano 13 (3/6, 2/4), Diego Corral 11 (2/3, 2/5), Gennaro Sorrentino 8 (1/3, 2/3), Lorenzo D'alessandro 7 (2/2, 1/2), Andrea Calzavara 4 (1/7, 0/1), Giorgio Sgobba 2 (1/3, 0/0), Vladimir Rajacic 0 (0/1, 0/1), Andrea Birra 0 (0/0, 0/0), Jordan Licari 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 4 / 4 - Rimbalzi: 25 1 + 24 (Alessio Donadoni 7) - Assist: 15 (Alessio Donadoni 5)