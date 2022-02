Legnano Knights, domenica ancora al PalaBorsani: ospite di giornata la Cipir College Borgomanero

Dopo la netta vittoria netta contro la Riso Scotti Pavia, i Legnano Knights restano sul parquet del PalaBorsani di Castellanza, pronti ad ospitare il Cipir College Basketball Borgomanero. Seconda partita consecutiva in casa, altra possibilità di mettere in carniere due punti in classifica.

Borgomanero non sta vivendo un momento eccellente, perché l’ultima vittoria risale al 12 dicembre e i punti in classifica sono solamente 6. Una squadra estremamente giovane, alla quale non manca il talento ma di sicuro l’esperienza per affrontare un campionato di Serie B, oltre ad altre componenti che coach Di Cerbo sta cercando di aggiungere al repertorio.

Il quintetto base non è una costante, perché ci sono diversi elementi intercambiabili, ma verosimilmente sarà Alfredo Boglio a ricoprire il ruolo di playmaker. Classe 2003, buon gestore e capace di trovare il canestro dopo iniziative personali. Ad alternarsi con lui, Riccardo Attademo, un anno più giovane ma altrettanto affidabile e sicuramente ragazzo che sta crescendo molto.

Jovanovic è un punto fermo per coach Di Cerbo. Tanti punti nelle mani, sempre in grado di attaccare il canestro in più modi e autore di oltre 16 punti di media a partita.

Gli esterni sono indubbiamente due punti forti del roster: Alessandro Ferrari e Matteo Airaghi. Elementi fondamentale, soprattutto in fase offensiva. Nel pitturato, Curtis Nwohuocha. Fisico e stazza importanti, può recitare un ruolo di primaria importanza facendo valere centimetri e chili in area. È tutto fuorché un realizzatore, ma il suo impatto difensivo giustifica i tanti minuti in campo.

L’apporto dalla panchina non manca, per lo meno dal punto di vista numerico.

Completano il roster Cecchi e Ghigo che concedono minuti e ossigeno agli esterni, anche se il primo ha comunque un minutaggio mediamente molto basso. Ghigo, invece, è un punto fermo, come dimostrano i quasi 17 minuti di impiego. Vicino a canestro, Andrea Loro e Khadim Diouf sono chiamati a stare sul parquet pochi minuti, stando a quelle che sono le scelte del loro allenatore, per apportare centimetri nel pitturato e consentire ai lunghi titolari di rifiatare in panchina.

Lato Knights da segnalare qualche acciacco per Marino, Terenzi e Cepic; tutti gli altri sono a completa disposizione di Coach Eliantonio. Appuntamento domenica 13 febbraio, con palla a due alle ore 18:00, al PalaBorsani.