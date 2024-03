Le Parole di Acerbi a Juan Jesus: la versione del difensore dell'Inter

La situazione Acerbi, in casa Inter, diventa sempre più delicata

Il difensore, nella giornata di martedì, ha dato la sua versione dei fatti al club nerazzurro su quanto accaduto con Juan Jesus nella gara di domenica.

Secondo quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", il centrale della Nazionale, avrebbe assicurato che dalla sua bocca non sarebbero mai uscite frasi razziste e che Juan Jesus avrebbe frainteso una frase, ovvero non "Sei ne**o" ma "Ti faccio nero".

A breve, ci sarà l'audizione del giocatore davanti al procuratore federale Giuseppe Chiné per convincere la giustizia sportiva della sua innocenza, che nel frattempo avrebbe già acquisito immagini ed eventuali audio dell'episodio, compresi quelli del VAR.

Acerbi, in base all'ordinamento sportivo, non può patteggiare e dunque, in caso di colpevolezza non beneficerà di nessuno sconto di pena. Le sanzioni, in questo caso, non sono affatto leggere: si va dalle10 giornate di squalifica fino a una squalifica a tempo determinato.

A quel punto, per il difensore resterebbe solo la possibilità di presentare ricorso in Appello.