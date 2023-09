Inter Primavera: sabato 2 settembre in trasferta a Cagliari

La formazione Primavera dell’Inter è attesa a Cagliari, dove sabato 2 settembre affronterà i padroni di casa rossoblù alle ore 16:30 presso il campo “Unipol Domus”. La squadra allenata da Christian Chivu vuole dare seguito alla vittoria per 2 a 0 contro l’Empoli conquistato alla prima di campionato e provare a bissare il risultato ottenuto meno di una settimana dalla prima squadra sempre in Sardegna. Tra le fila nerazzurre sarà indisponibile il centrocampista Issiaka Kamate fermato per un turno a seguito dell’espulsione rimediato nei minuti finali contro l’Empoli. A caccia dei primi punti stagionali, invece, i rossoblù reduci dalla sconfitta per 3 a 1 contro la Juventus.

A dirigere l’incontro, valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 1, sarà il signor Domenico Leone della sezione di Barletta. Gli assistenti saranno i signori Roberto D'Ascanio della sezione di Roma 2 e Federico Fratello della sezione di Latina.