Promozione Girone C: il programma dei play out e dei play off

Iniziano oggi i play off e i play out di Promozione. Doppia sfida per conquistare l’Eccellenza, mentre in chiave salvezza la sfida tra Basiano Masate Sporting e San Paolo D’Argon è già decisiva.

Di seguito il programma della giornata:

PLAY OFF

Casazza - Pagazzanese

(Arbitro: Giuseppe Totaro di Mantova; Assistente 1: Marco Borchielli di Cinisello Balsamo; Assistente 2: Mouhamadou Mansor Sall di Bergamo)

Torre De Roveri - Azzano

(Arbitro: Manuel Zambelli di Lodi; Assistente 1: Elia Sanneris di Mantova; Assistente 2: Axel Mastroianni di Mantova)

PLAY OUT

Basiano Masate Sporting - San Paolo D’Argon

(Arbitro: Manuel Monti di Como; Assistente 1: Eva Puerto di Gallarate; Assistente 2: Andrea Iachetti di Lecco)