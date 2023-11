Video Gol Pro Sesto-Renate 1-1, highlights e sintesi

La Pro Sesto non va oltre il pareggio in casa contro il Renate, nella dodicesima giornata del girone A di Lega Pro.

Gli ospiti vanno in vantaggio al 12’ con Sorrentino, che scappa sulla sinistra e batte Botti con un bellissimo tiro ad incrociare.

Il pareggio dei biancazzurri arriva al 34’: Sereni va via in velocità sulla sinistra, salta un avversario e viene atterrato in area: per l’arbitro rigore. Sul dischetto va Nicolò Bruschi che, come al solito, non sbaglia.

Gli highlights del match: