L'Aston Martin incastrata sui binari del tram a Milano. Video

L'incidente, l'ennesimo in zona, venerdì sera in viale Regina Giovanna

Auto bloccata, mezzi Atm anche. Di nuovo. Ennesimo incidente stradale venerdì sera in zona Porta Venezia a Milano, dove una macchina - una Aston Martin - è rimasta incastrata sui binari del tram subito dopo l'incrocio con corso Buenos Aires, teatro tra l'altro nelle ultime settimane di lavori e cantieri.

Il guidatore ha imboccato la corsia riservata ai tram, ma dopo poche decine di metri è rimasto letteralmente bloccato e a nulla sono valsi i tentativi di accelerare per liberare la vettura, che alla fine è stata portata via da lì con il carro attrezzi. Inevitabili i disagi per i tram, con le linee 5 e 33 deviate.

La stessa e identica cosa era successa meno di 24 ore prima, praticamente nello stesso tratto di strada.

Video Ig/Milanobelladadio