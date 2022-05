Milano, il picnic solidale per i bambini ucraini al Municipio 9

Un picnic con giochi e merende per ridare qualche momento di normalità e spensieratezza ai bambini ucraini rifugiati a Milano. L'iniziativa è stata organizzata giovedì 25 maggio ai giardini di villa Hanau dal Municipio 9 e da Soprasteria, azienda di tecnologia impegnata nel sociale.

"La guerra ha tolto moltissimo a questi bambini - spiega Stefania Pompili, ad di Soprasteria - Per questo, insieme al Municipio 9 abbiamo voluto organizzare una giornata di spensieratezza nell'ambito della settimana per i diritti dell'infanzia (23-29 maggio, ndr). I più piccoli sono sempre coloro che pagano il prezzo più alto in un conflitto, e adattarsi nel paese che li accoglie non è mai semplice. Molti sono qui con la consapevolezza che prima o poi torneranno in patria, e quindi anche l'inserimento scolastico è complicato".