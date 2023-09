Milano, le borse di studio di Salvatore Ferragamo a 4 studentesse di moda

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quattro borse di studio per quattro studentesse che vogliono intraprendere una carriera lavorativa nel mondo della moda. Promotori dell'iniziativa Salvatore Ferragamo e Comune di Milano, che nell'ambito del patto per il lavoro, in collaborazione con la Piattaforma 'Sistema formativo moda', hanno premiato le vincitrici degli assegni. Le quattro ragazze, provenienti ciascuna da una scuola specialistica di Milano, saranno finanziate per un corso di studi a loro scelta nel settore fashion, studi che saranno in parte finanziati dalla maison Salvatore Ferragamo, con una donazione da 30mila euro, e in parte dagli istituti scolastici che ospiteranno le quattro future studentesse. Le borse di studio sono state consegnate mercoledì 6 settembre dall'assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello, dal presidente della casa di moda Salvatore Ferragamo, Leonardo Ferragamo, e dal presidente della piattaforma 'Sistema formativo moda' Matteo Secoli