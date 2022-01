Nicolò Savarino, 10 anni fa la morte del vigile travolto da un'auto in fuga

Cerimonia solenne per il vigile Nicolò Savarino, travolto mortalmente la notte del 12 gennaio di 10 anni fa mentre tentava di fermare il minorenne Remi Nikolic alla guida di un Suv in via Varè. Per ricordare l'agente della polizia locale, rimasto nei cuori di molti abitanti del quartiere Dergano (nel quale prestava abitualmente servizio) il comune di Milano ha deposto due corone di fiori nel giardino a lui intitolato, ricordando l'impegno di quel giovane vigile arrivato in città dopo essere emigrato dalla sua Sicilia.

"Quando si avvicina questa data, per tutta la nostra famiglia è sempre un momento difficile - spiega il fratello Carmelo durante la cerimonia - Devo ringraziare il comune, che in questi 10 anni non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno, e il corpo di polizia locale di Milano i cui agenti sono stati come dei fratelli per tutti noi. Ci sono stati vicini sin dal primo giorno e lo sono tuttora".