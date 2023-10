I ladri finti turisti e il furto con il piede in centro a Milano. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il colpo con la gamba e la fuga. Fallita. Un uomo di 32 anni e due donne di 27 e 33, tutti cittadini colombiani, sono stati arrestati giovedì pomeriggio per furto aggravato in concorso dopo aver rubato uno zaino a una ragazza italiana di 22 anni che stava prendendo un caffè con le amiche in un bar del centro.

A bloccare i tre sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che durante dei servizi anti borseggio in Duomo hanno notato il gruppo mentre si aggirava tra i locali con fare sospetto.

Fingendosi turisti, i ladri sono entrati in un bar di via Speronari e si sono subito avvicinati al tavolo a cui erano sedute le ragazze. Mentre l'uomo e la 27enne facevano da palo, senza sapere però di essere controllati a vista dai poliziotti, la 32enne - come si vede chiaramente dal video - ha trascinato a sé con il piede una borsa che era per terra per poi uscire dal locale insieme agli altri due. Una volta fuori, però, i tre sono stati fermati e arrestati. Lo zaino, con all'interno un pc, un iPad e i documenti, è stato restituito alla 22enne.