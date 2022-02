Il castello sforzesco spegne le luci per protestare contro il caro bollette

Anche il comune di Milano aderisce alla protesta nazionale contro il caro bollette, spegnendo per un'ora le luci del castello e di palazzo marino, sede della giunta cittadina. A partire dalle 21, infatti, l'amministrazione lascerà al buio l'antica fortezza degli Sforza in solidarietà all'iniziativa lanciata dall'Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani, per protestare contro i rincari di gas e luce.

"Lo facciamo per aderire all'iniziativa dell'Anci contro l'aumento dei costi dell'energia - ha spiegato ieri (mercoledì 9 febbraio) il primo cittadino - Un rincaro che incide negativamente sui bilanci degli enti locali limitando la possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Al governo chiediamo ascolto e misure per il bene delle nostre comunità. Purtroppo in questo momento l'unica soluzione sarebbe ridurre le ore di utilizzo dell'elettricità, ma questo andrebbe a scapito della qualità dei servizi".