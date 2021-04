Milano, la protesta degli ambulanti dei mercati: "I grandi centri aperti e noi chiusi"

Chiedono l'immediata riapertura e sussidi di Stato all'intera categoria. Monta la protesta degli ambulanti dei marcati all'aperto a Milano, dove centinaia di commercianti hanno manifestato contro il lockdown imposto alle proprie attività dal Governo.

"Non capiamo come mai i grandi centri commerciali sono aperti e noi no - si chiedono gli ambulanti - È comprovato che al chiuso i contagi sono più facili, mentre all'aperto è il contrario. Nonostante questo i grandi marchi di iper mercati continuano a ospitare persone tutti i giorni, creando maxi assembramenti, mentre i mercati all'aperto continuano a restare chiusi. La nostra categoria è in ginocchio".