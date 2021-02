Stop vaccini ai disabili di Cesano Boscone: servono alle zone rosse, ma il sindaco di non ci sta. Video

"Comprendo che in questo momento sia prioritario vaccinare le zone dove l'emergenza Covid è maggiore, ma è un'operazione che non si piò certo fare a scapito dei disabili". A dirlo è il sindaco di Cesano Boscone, piccolo comune alle porte di Milano che ospita lo storico istituto per anziani e disabili 'Sacra Famiglia', dove la Regione Lombardia (come per le altre RSA del territorio) ha deciso di sospendere momentaneamente le vaccinazioni degli ospiti della struttura per "dirottare" le dosi alle zone del bresciano duramente colpite dalle varianti del Covid.

"La decisione è stata del commissario Bertolaso - spiega il sindaco Alfredo Simone Negri - Non è giusto che si tolgano i vaccini ai disabili e agli anziani. Semmai sarebbe più opportuno rimodulare la campagna vaccinale sospendendo temporaneamente le somministrazioni del personale non strettamente medico, ma toglierle ai più fragili è secondo me sbagliato. Parliamo di persone gravemente disabili, che oltretutto sono isolate da mesi senza vedere alcun parente. Penso che per queste persone, che sono quelle più esposte di fronte al virus e alle sue conseguenze, debbano avere la massima attenzione da parte delle istituzioni responsabili della campagna vaccinale. Non voglio certo mettere "in gara" la situazione delle zone rosse con quella dei portatori di una disabilità, ma non possono essere certo i più deboli a fare le spese di questa situazione".