Milano, primi vaccini over 80 in via Ippocrate: "Siamo sollevati, per prima cosa usciremo a camminare". Video

Erano decine gli over 80 che sin dalle 8 del mattino si sono messi in coda all'ambulatorio di via Ippocrate 45, a Milano, per ricevere la prima somministrazione del vaccino contro il Covid-19.

Un esercito di ultra 80enni che, spiegano i medici del Niguarda, rappresenta la fascia più a rischio per il Coronavirus, e la cui immunizzazione significa perciò alleggerire di molto le terapie intensive e, soprattutto, il conto dei decessi. Milano Today si è fatto raccontare dagli anziani appena vaccinati l'emozione di terminare un periodo di lungo isolamento da parenti e amici.