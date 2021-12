L'atmosfera natalizia arriva anche in Viale Certosa: ecco le luminarie

Filari di luminarie da una zona semicentrale di Milano fino alla periferia. Succede in Viale Certosa, stradone che da Piazza Firenze si inoltra verso l'hinterland, che per la prima volta riesce a illuminarsi a festa facendo respirare agli abitanti un'atmosfera natalizia.

"É la prima volta che il Viale si illumina a Natale", commenta il comitato Petrarca che, insieme al municipio, si è battuto per far illuminare la via. Le luminarie sono state finanziate dall'azienda Feberlic.