I lavori di ristrutturazione del Palasharp inizieranno nell'autunno 2022

C'è un nuovo cronoprogramma per il recupero del Palasharp, impianto che ospiterà le gare di hockey delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. I lavori di ristrutturazione dovrebbero iniziare nell'autunno del 2022 e dovrebbero durare dieci mesi, in questi casi, come da prassi, il condizionale è d'obbligo. Nel frattempo si è insediata la commissione valutatrice di Palazzo Marino e dalla prossima settimana verranno vagliate le offerte arrivata da Ticketone e Forumnet per il progetto del nuovo impianto. Le novità sono emerse nel corso della Commissione Consiliare Olimpiadi che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre.

Il progetto prevede il ripristino e l'adeguamento tecnico funzionale della struttura già esistente in modo che l'impianto possa essere utilizzato per l'attività sportiva e per il pubblico spettacolo. L'intervento di ripristino ha un costo di 13milioni 349mila euro iva inclusa, altri 700mila euro sono previsti per le attrezzature e i beni mobili.

Come sarà il nuovo Palasharp

Il nuovo Palasharp, o Milano Hockey Arena, avrà una capienza di 8.200 posti per le manifestazioni sportive e 9.700 per gli eventi di pubblico spettacolo. Gli sport che potranno essere praticati sono basket, volley, tennis, ciclismo indoor, equitazione, scherma, danza sportiva, sport invernali su ghiaccio. La concessione sarà di 31 anni, mentre il canone annuale di concessione sarà di 10mila euro più iva per il primo anno, dal secondo al quarto anno 80mila euro.#mim