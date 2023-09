Entangled: nuova piazza, giardini, ciclabili e la scuola Anna Frank riqualificata

La scuola Anna Frank non sarà abbattuta, ma riqualificata per una destinazione esclusivamente didattica; una nuova area verde verrà realizzata al posto dell’attuale centro civico, insieme a una nuova piazza, piste ciclabili e nuovi arredi; mentre il centro civico traslocherà nel nuovo edificio che sorgerà in viale Abruzzi: un nuovo centro polifunzionale in cui saranno ospitati anche il nido, lo spazio giovani e la Casa della Cittadinanza. Infine la Casa della Salute sarà collocata in un’area oltre l’autostrada.

Questi i punti di intervento illustrati al tavolo “politico” e presentati nella serata di martedì 12 settembre in commissione affari ambientali e territoriali alla presenza di alcuni stakeholder della Crocetta.

Nel dettaglio saranno quattro gli ambiti oggetto di revisione.

Di particolare interesse, la scuola Anna Frank, con le sue peculiarità ed eccellenze in campo didattico e formativo. Si è deciso al riguardo di non abbattere l’edificio, ma di intervenire con una riqualificazione, confermando così la destinazione esclusivamente di natura didattica. Pertanto i lavori in progetto saranno quelli di efficientamento energetico e adeguamento, nonché miglioramento sismico ad elevati standard sotto il profilo della sicurezza strutturale e riduzione dei consumi. Il progetto prevede ulteriori spazi a disposizione della scuola che potranno essere progettati nel dettaglio in collaborazione con la dirigenza scolastica.

Il secondo ambito interessato da importanti interventi è quello della Casa della Cittadinanza e centro CAG Icaro. L’intera area che si affaccia su viale Abruzzi vedrà la demolizione dell’edificio attualmente presente con la sostituzione di un nuovo stabile da destinare a centro polivalente.

Nella parte ovest sarà ospitato l’asilo nido con ingresso esclusivo e area giardino, più grande rispetto a quello attuale, e quindi con una maggiore disponibilità di posti a disposizione.

A est sarà collocato il centro civico con funzioni dedicate all’incontro intergenerazionale, per attività per anziani e lo spazio giovani (ex Icaro). Si potrà trovare al suo interno un ambiente dedicato specificatamente alla musica, quale sala di registrazione, una piccola hall, un’area ristoro e un’area coworking, oltre a ulteriori spazi per la nuova casa della cittadinanza.

Il terzo ambito prevede la riqualificazione e la progettazione di nuovi spazi urbani con finalità sociale, per facilitare la convivenza e la coesione. In particolare di fronte alla scuola Frank, dalla demolizione dell’attuale centro anziani di via Friuli nascerà una nuova piazza, un nuovo spazio verde, strategico in un’area fortemente edificata. Verranno poi ridefiniti i percorsi ciclo-pedonali, fino a via Matteotti attraverso la piazza sopraelevata, con nuovi arredi urbani e installazioni multimediali e artistiche.

Infine, ma non per importanza, la creazione della Casa della Salute, intesa come sede pubblica dove collocare i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, compresi gli ambulatori di medicina generale e specialistica ambulatoriale e sociali, che sarà collocata a nord dell’autostrada immediatamente oltre la piazza sopraelevata.

Resta, invece, confermata l’azione in partnerariato con Aler di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio residenziale di via Friuli.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha precisato: «La soluzione progettuale individuata ha tenuto conto delle esigenze, suggerimenti e proposte recepite nella fase di confronto e partecipazione. Questo a dimostrazione che c’è sempre stata da parte nostra una disponibilità, una apertura e un’attenzione alle richieste provenienti dai chi vive e opera in Crocetta».

Poi ha aggiunto: «Il prossimo step sarà comunque quello di presentare la proposta a tutti gli stakeholder avviando un’ulteriore fase di coinvolgimento».

Infine ha concluso: «Ci auguriamo di poter entrare presto nel vivo del progetto che, con i suoi 15 milioni di investimento, indubbiamente offre nuove opportunità al quartiere Crocetta e alla città di Cinisello Balsamo in termini di rilancio, di offerta di nuovi servizi e di maggiore vivibilità».

Fabrizia Berneschi, assessore al governo del territorio, analizza: «Con Entangled la Crocetta ha finalmente la possibilità di cambiare volto e rinnovarsi, il quartiere vedrà nascere una nuova piazza, un nuovo giardino multifunzionale che potrà essere utilizzato sia dagli abitanti che dagli studenti per la didattica, nuove attrezzature e arredi, oltre ai servizi che potranno disporre di spazi nuovi e funzionali».

E continua: «L’iter continua con la restituzione in quartiere, ci siamo dati appuntamento il 25 settembre. Tutta la progettazione degli spazi verrà condivisa con i residenti e con tutti i soggetti che a vario titolo operano in Crocetta».