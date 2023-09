Over 65, a domicilio l’avviso per il rinnovo della carta di identità

Un’attenzione particolare per i cittadini over 65 con carta di identità in scadenza.

Nell’ottica di migliorare il servizio ai cittadini, soprattutto i più fragili e con minore dimestichezza con i sistemi di prenotazione digitale, il Comune di Cinisello Balsamo invierà a domicilio di tutti i residenti ultra sessantacinquenni una comunicazione che ricorda l’imminente scadenza del documento di identità con un appuntamento già fissato presso lo sportello polifunzionale per il rinnovo.

In caso di impossibilità ad accedere agli sportelli nella data indicata, il cittadino dovrà telefonare al numero verde 800397469 per concordare un nuovo appuntamento.

La comunicazione ricorda anche che, oltre alla fotografia aggiornata, è necessario portare il documento scaduto, nel caso di smarrimento o furto è necessario fare denuncia presso le autorità di pubblica sicurezza.

Al momento del rilascio verrà poi richiesto di esprimere il consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti dopo la morte.

L'assessore Riccardo Malavolta con delega ai servizi ai cittadini spiega: «Un altro passo in avanti per avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini, un servizio utile che permetterà di facilitare gli utenti over 65, ma non solo, anche di snellire le code e migliorare l’organizzazione del lavoro».

Poi aggiunge: «Visto l’elevato numero di accessi allo sportello polifunzionale, in crescita nell’ultimo triennio, si rende necessario individuare soluzioni per perfezionare il servizio».

Dal 2020 per accedere al polifunzionale è necessario l’appuntamento, questo per evitare perdite di tempo ai cittadini e nello stesso tempo per garantire un servizio più efficiente.

Per le prestazioni che eroga, è lo sportello con maggiore affluenza di pubblico, che ha visto negli ultimi anni, soprattutto dopo il periodo del Covid, una crescita di richieste.

Gli accessi al polifunzionale sono passati da 23.463 nel 2021 a 42.800 nel 2022. Nel primo semestre del 2023 sono già 25.350, con un media di oltre 140 persone al giorno agli sportelli.

Sempre nel corso del 2023 si è registrata una notevole crescita di richieste di atti presso gli uffici di stato civile e anagrafe.

Per fare qualche esempio, gli atti di nascita richiesti sono stati 820 nel 2021, 874 nel 2022, 620 nel primo semestre del 2023. Le richieste di cittadinanza sono passate da 580 nel 2021 a 732 nel 2022 e nel primo semestre del 2023 sono già 772.

Le residenze registrate nel 2021 sono state 4.135 nel 2023 sono state 6.286, nel primo semestre 2023 sono 4160. Infine i certificati anagrafici emessi sono passati da 7.844 nel 2021 a 8.224 nel 2022 e nel primo semestre del 2023 sono stati 4.586.