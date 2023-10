Nuovi marciapiedi e attraversamenti, via le barriere architettoniche

Il documento di indirizzo approvato dalla giunta di Cinisello Balsamo giovedì 28 settembre definisce le linee del progetto per la realizzazione, per un importo complessivo di 250.000 euro, di un intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione o realizzazione di tratti di marciapiede oltre alla messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali non regolamentati da impianto semaforico.

Si tratta di interventi in varie vie della città dove non ci sono marciapiedi o percorsi pedonali protetti o sicuri per la percorribilità pedonale.

Nella progettazione approvata si è ipotizzato quindi l’intervento di sistemazione dei marciapiedi in via Don Bosco e via S. Eusebio, dove la pavimentazione è stata deformata dall’impianto radicale degli alberi presenti.

In via San Francesco e in via Caduti della Liberazione, invece, si ravvisa la necessità di creare la pavimentazione pedonale, in quanto assente dove i pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla strada.

Infine, nel rispetto del nuovo codice della strada, si vorrebbero realizzare interventi viabilistici volti al superamento delle barriere architettoniche in alcuni nodi della rete viaria comunale, anche tramite rialzo del piano stradale alla quota dei marciapiedi, ottenendo contemporaneamente una diminuzione della velocità degli autoveicoli in transito.

L’intersezione rialzata verrebbe quindi realizzata in viale Rinascita con via Pecchenini, in via Verga con via Tiziano, in via Carlo Villa con via Mazzini e via S. Giovanni XXIII.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha spiegato: «In giunta abbiamo approvato un progetto che va nella direzione di una maggiore sicurezza e vivibilità della città. I nuovi marciapiedi e i nuovi attraversamenti sono importanti e pensati dopo analisi della situazione locale da parte dei nostri tecnici».

L'assessore ai lavori pubblici Francesco Scaffidi aggiunge: «Siamo pronti ora a intervenire sulle strade in ambito viabilità e sicurezza pedonale nonché accessibilità anche per i diversamente abili, carrozzine e passeggini. Ci allineiamo così alla normativa vigente».