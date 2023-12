Cade nel vuoto da dieci metri di altezza, morto operaio cinisellese nel Chianti

Tragica morte sul lavoro per un cittadino di Cinisello Balsamo, 24enne di origine egiziana, che nel tardo pomeriggio di martedì 12 dicembre è caduto da una impalcatura mentre stava effettuando una riparazione di un solaio, per conto di una ditta edile, nel Comune di Gaiole in Chianti in Toscana.

Per il giovane, la caduta da dieci metri di altezza è stata fatale ed è morto sul colpo, i soccorsi non hanno potuto quindi fare niente se non accertare la morte del cinisellese.

La dinamica appare essere quella di un classico incidente sul lavoro, ma sul luogo sono poi intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e gli addetti della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per effettuare i rilievi del caso e accertare le cause.

Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi commenta così la triste vicenda: «È con profondo cordoglio che apprendiamo della tragica morte del nostro giovane concittadino, avvenuta sul lavoro mentre stava riparando un solaio a Gaiole in Chianti».

Prosegue il primo cittadino: «Troppo spesso assistiamo a incidenti sul lavoro e morti bianche, un problema che richiede un approfondimento serio e un impegno concreto».

Poi conclude: «Oggi il nostro pensiero è rivolto a questa giovane vita interrotta in modo così tragico. È urgente agire per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e prevenire simili tragedie».