No alla proposta delle commissioni antimafia e sulla Crocetta, il PD insorge

Durante il consiglio comunale del 22 giugno, come primo punto all’ordine del giorno, è stata presentata la determinazione del numero delle commissioni consiliari permanenti e la loro competenza per materia.

La delibera di maggioranza aveva l'intenzione di istituire le commissioni affari fenerali, affari ambientali e territoriali, affari sociali, affari economici più la obbligatoria commissione di controllo e garanzia mentre il gruppo consiliare del Partito Democratico ha proposto due emendamenti affinché si prevedesse l’istituzione di ulteriori due commissioni: antimafia e straordinaria Crocetta.

La commissione antimafia per il PD avrebbe dovuto avere le competenze su tutti gli avvenimenti e le procedure che possano interferire con il mantenimento della legalità; la commissione straordinaria Crocetta avrebbe invece detenuto le competenze su tutti gli atti e le proposte inerenti a progetti di riqualificazione e investimento.

Così il PD: «Riteniamo la costituzione di una commissione antimafia fondamentale per affrontare e bloccare e prevenire qualsiasi situazione di illegalità che possa verificarsi sul territorio, così come avevamo previsto nel nostro programma elettorale. E’ storia di questi giorni la vicenda del narcotraffico stroncato all’eroporto di Bresso, a gennaio abbiamo vissuto l’esperienza negativa del project financing bloccato e inerente la riqualificazione del campo sportivo di via delle Rose con la società Polisportiva Lombardia 1. L’istituzione della commissione antimafia ha uno scopo diverso rispetto al comitato antimafia nominato dal sindaco Ghilardi poco prima delle elezioni».

Dal PD proseguono: «La richiesta dell’istituzione di una commissione straordinaria dedicata al quartiere Crocetta, invece, era finalizzata a far convergere l’attenzione del consiglio comunale su un tema importante per la nostra città, ovvero il futuro sviluppo del quartiere, anche alla luce dei finanziamenti ottenuti con il progetto Entangled. Si pensi che il consiglio, finora, non è mai stato coinvolto nelle importanti e impattanti trasformazioni previste nel quartiere ed è impensabile che il parlamento cittadino sia escluso da tali decisioni».

Infine il PD denuncia: «Nonostante l’esposizione articolata e circostanziata delle nostre motivazioni la maggioranza, senza dare motivazioni, ha votato contro gli emendamenti proposti».

Il consigliere del PD Luca Ghezzi polemizza: «Dire di no all’istituzione di una commissione antimafia non ha alcuna giustificazione. La questione mafiosa è un cancro della nostra società che va combattuto e debellato se vogliamo garantire la sicurezza dei nostri concittadini. Sorprende la superficialità con cui la maggioranza ha affrontato la discussione, anzi l’ha evitata completamente».

Il consigliere del PD Alberto Amariti commenta: «Abbiamo chiesto a gran voce di portare finalmente la discussione sul quartiere Crocetta e sul progetto Entangled nelle sedi istituzionali. Purtroppo, ancora una volta dobbiamo constatare la differenza tra parole e fatti da parte di questa amministrazione che mentre sui giornali lancia proclami di condivisione e partecipazione, in aula nega senza fornire giustificazioni il dialogo con i rappresentanti dei cittadini».