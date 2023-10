Sagra di Balsamo, sei giorni di festa per ricordare i 95 anni della città

Entra nel vivo la sagra di Balsamo dopo l'inaugurazione di giovedì 5 ottobre.

Fino a martedì 10 ottobre il quartiere Balsamo ospita una nuova edizione della sua tradizionale Sagra.

Lo storico appuntamento affonda le radici nella tradizione e punta a valorizzare le memorie locali e il patrimonio culturale dei suoi luoghi simbolo come Villa Di Breme Gualdoni Forno, Villa Casati Stampa, il Circolo Concordia e le vie storiche del quartiere.

Il programma anche quest’anno è denso di appuntamenti adatti a grandi e piccoli: mostre, visite guidate, incontri e discussioni condivise, momenti conviviali, giostre e mercatini.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha spiegato: «Quest’anno l’appuntamento con la Sagra di Balsamo è ancor più significativo perché concomitante con i 95 anni della città. Sei giorni di iniziative tra cultura, divertimento e socialità. Una nuova occasione per ritrovarci tutti insieme per questo evento che parla di Cinisello Balsamo e racconta quello che era ieri e come è diventata oggi».

Il vice sindaco e assessore al marketing territoriale ed eventi Giuseppe Berlino insieme all’assessore alla cultura e identità Daniela Maggi commentano: «La Sagra di Balsamo è un punto fermo per la città, un evento con momenti di incontro e divertimento nel cuore del quartiere. Una festa che, anno dopo anno, è occasione per non dimenticare i principi, i valori e il significato di essere comunità. Grazie alle iniziative organizzate dalle associazioni e attività del territorio, le vie storiche del quartiere si animano con appuntamenti per tutte le età».

Villa Casati Stampa di Soncino ospiterà la conferenza in occasione del centenario della nascita di Don Milani cura del centro culturale San Paolo e l’Esposizione di Filatelia e Letteratura Filatelica con partecipazioni internazionali Expo 2023 Cinisello a cura del Circolo filatelico cinisellese, con il Comune di Cinisello Balsamo, il Circolo Culturale San Paolo e Uniabita.

L’inaugurazione è prevista per sabato 7 ottobre, alle ore 10, con servizio distaccato di Poste Italiane dotato di annullo commemorativo della manifestazione.

Non mancheranno le visite storico-artistiche della Villa con Aurora Meneghello, Centro Culturale San Paolo, alla scoperta di una delle ville di delizia dell’antico borgo di Balsamo con architetture neoclassiche e affreschi tardo secenteschi, previsto anche un intervento dello storico locale Vittorio Rossin su Alessandro Manzoni.

Villa di Breme Forno sarà protagonista con le visite storico-artistiche condotte da Giuseppina Alessandro e Vittorio Rossin.

Conoscere in modo approfondito la residenza del ministro Di Breme, dalle sale più significative dal punto di vista storico-artistico agli spazi esterni: la ex-citroniera, il timpano napoleonico nel lato sud, la facciata e il giardino.

I suoi spazi ospiteranno inoltre l’esposizione di pannelli illustrati e l’intervento esplicativo di Ezio Meroni “Balsamo e il fascino delle corti estinte”.

Il circolo culturale Concordia sarà protagonista con l’incontro con monsignor Vincenzo di Mauro, arcivescovo emerito di Vigevano, la presentazione dei libri di Greta Mercadante, la mostra sullo Sport a Cinisello Balsamo e lo spettacolo per bambini del Gruppo Freak Clown.

La compagnia del Mantello propone, presso il salone dell’oratorio di via San Saturnino 18, lo spettacolo di Valerio di Piramo dal titolo “Una lettera di troppo”.

Mentre la Cooperativa Agricola di Balsamo, in via Mariani, 11 presenterà musica live, teatro e poesia performativa “Niente panico”.

In piazza Italia e via Martinelli, come consuetudine, arriveranno le giostre, bancarelle da sagra, hobbiste, mercato dei sapori con street food a cura del Comune di Cinisello Balsamo con la collaborazione dell’associazione La Fenice eventi.

Infine, “Balsamo al bacio: Drama-game”, una caccia al tesoro con percorso itinerante in 20 tappe tra enigmi, prove e indovinelli alla scoperta di una Balsamo che non ti aspetti.

Il tutto organizzato dall’associazione Dramatrà con prenotazione online. Il programma completo è consultabile sul sito istituzionale.