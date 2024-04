Giunta approva il rendiconto 2023, risorse superiori ad aspettative

Il documento licenziato dalla giunta è pronto per la presentazione al consiglio comunale, stiamo parlando del bilancio consuntivo, chiamato più propriamente “rendiconto”, atto con cui la giunta certifica le entrate e le spese effettivamente sostenute per la gestione dell’ente al 31 dicembre 2023.

Dal consuntivo emerge che le risorse da destinare al finanziamento del debito per l'acquisizione delle reti gas da Unareti Spa, a seguito del lodo arbitrale, sono superiori a quanto inizialmente previsto.

Tra somme già vincolate e utilizzo di altre somme destinate a investimenti e libere, l’importo disponibile ammonta a quasi 13 milioni di euro, invece dei circa 10 milioni e 700mila euro stimati inizialmente; un incremento notevole che consentirà di ridurre il valore del mutuo da contrarre di circa 2 milioni di euro, con conseguenti riflessi positivi anche nella gestione di bilancio.

Il sindaco Giacomo Ghilardi, con delega al bilancio, spiega: «La politica che abbiamo perseguito, attenta e oculata, ha dato i suoi frutti».

Il primo cittadino prosegue: «Il risultato finale, nella gestione di bilancio, dimostra una corretta, equilibrata e sana capacità di utilizzo delle risorse».

Poi aggiunge: «La gestione è stata accurata e il risultato è un accantonamento superiore a quanto preventivato. Affrontiamo quindi il debito di bilancio con una prospettiva di mutuo meno onerosa».

Dall’analisi dei numeri, inoltre, risulta che il Comune ha già stanziato ulteriori 4 milioni di euro a copertura dei rischi potenziali per altre cause in corso, come la causa CTP-Consorzio Trasporti Pubblici: 2 milioni di euro erano già stati accantonati per questa finalità lo scorso anno e altri 2 milioni di euro sono oggi disponibili grazie alla prudenziale politica fiscale sulle imposte comunali.

Il risultato complessivo della gestione 2023 prevede un avanzo di amministrazione complessivo di 56.598.199,60 euro. Di questo totale 13.813.142,86 euro sono accantonati a fondo crediti di dubbia esigibilità (a fronte di crediti complessivi iscritti in bilancio di euro 37.089.945,31); 4.000.000 euro sono accantonati, come sopra detto, a fondo contenzioso; 1.511.834,71 euro sono accantonati per spese arretrati contrattuali ai dipendenti (contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2021); 2.924.554,83 euro sono vincolati in base a norme di legge; 5.023.062,32 euro derivano da trasferimenti e sono vincolati nella loro destinazione; 23.216.597,88 euro sono vincolati direttamente dal Comune; 1.202.686,95 euro sono destinati a spese di investimento; 4.906.320,05 euro sono liberi e disponibili.

Il sindaco Ghilardi conclude: «Con il rendiconto facciamo il punto sulla politica economica adottata. Una fase tecnica, cifre e numeri dietro i quali c’è però la nostra visione. Un documento che, dato il risultato, ci dà ragione nella linea seguita».