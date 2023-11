Nuova pavimentazione stradale davanti al santuario di San Martino

La giunta di Cinisello Balsamo ha approvato il documento di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione prioritari per la sistemazione della pavimentazione in via San Saturnino, di fronte al sagrato del santuario San Martino, che versa in condizioni precarie con varie sconnessioni e necessita di un ripristino consistente.

La riqualificazione di quel tratto stradale in pavimentazione pregiata comporta una spesa, complessiva di oneri, di 120000 euro.

Il progetto riguarda in particolare la pavimentazione lapidea presente sul rialzo antistante al sagrato del santuario San Martino in Balsamo, evidentemente ammalorata a causa dell’intenso traffico veicolare e dal frequente passaggio dei mezzi di trasporto pubblico locale.

Qui si interverrà con l’asfalto stampato, e all’altezza dell’oratorio Pio XI della parrocchia, con la posa di conglomerato bituminoso tra i due rialzi e lungo la via San Martino, fino all’intersezione semaforica.

Il rialzo antistante il sagrato del santuario e nell’adiacente viale Rimembranze verrà ripristinato con piastrelle e cubetti di porfido con risanamento del sottofondo nelle parti che presentano cedimento localizzato.

La pavimentazione in asfalto stampato (tecnica dello “street print”) permette efficacemente di differenziare la superficie rialzata e le rampe dal resto della strada, richiamando le forme tradizionali di piastrelle e autobloccanti.

La tecnica, già sperimentata e utilizzata sul territorio, si è rilevata particolarmente adatta alla realizzazione di porzioni di sedi stradali, zone pedonali, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi. Un sistema che offre vantaggi economici e di durata.

Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero rendersi necessarie limitazioni del traffico o deviazioni su percorsi alternativi.

L'assessore ai lavori pubblici Francesco Scaffidi spiega: «Il rifacimento della pavimentazione intorno al santuario San Martino rientra tra quei lavori necessari e urgenti trattandosi di una porzione di strada assai frequentata e soggetta anche a usura ulteriore per il passaggio dei mezzi pubblici ATM».

Poi conclude. «Le strade cittadine sono per l’amministrazione una voce in continuo aggiornamento in quanto gli interventi sono continui, sia per la consueta usura data dal passaggio veicolare sia per i cambi di clima che spesso causano cedimenti imprevisti».