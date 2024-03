/ Via XXV Aprile

3,5 milioni di stanziamento in bilancio per avere più sicurezza a Cinisello

Questa la cifra di spesa corrente prevista per il 2024 in un bilancio che va a sostenere con solidità l’obiettivo strategico di questa giunta di accrescere il senso di sicurezza percepito dai cittadini in tutte le zone della città