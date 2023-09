Il sindaco Ghilardi e l'assessore Fumagalli in tour per le scuole

Lunedì 11 settembre, in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico, è iniziato il tour che vede impegnati il sindaco Giacomo Ghilardi e l'assessore all'istruzione, formazione, educazione e infanzia Maria Gabriella Fumagalli nella visita a tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie.

Un breve incontro, ormai divenuto un rito con l'amministrazione Ghilardi, per confrontarsi sulle progettualità e condividere un momento conviviale con gli alunni, i docenti e il personale scolastico.

L'assessore Fumagalli commenta: «L’augurio di un buon lavoro va, oltre che ai ragazzi e alle loro famiglie, anche ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale non docente che, con ruoli e responsabilità diverse, si impegnano con professionalità e competenza perchè la scuola non solo trasmetta conoscenze e alleni competenze, ma sia anche un luogo di crescita dove si seminano idee e si coltivano valori».

Il sindaco Ghilardi aggiunge: «La scuola non è solo il luogo in cui si impartiscono delle nozioni ma anche un luogo di aggregazione e di crescita personale pertanto è fondamentale che sia accogliente e stimolante per i ragazzi. Auguriamo che ognuno possa realizzare al meglio le proprie attese e che insieme, vivendo con passione e impegno questo tempo così prezioso».

Tutte le direzioni didattiche riceveranno una lettera in cui sarà indicato il calendario delle visite che proseguiranno e si concluderanno nei prossimi mesi.