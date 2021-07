Perde il controllo del suv e si schianta contro un'ambulanza

Ha perso il controllo del suv e in pochi attimi ha travolto alcune auto parcheggiate per poi finire la sua corsa contro contro un'ambulanza che stava soccorrendo una persona. Carambola nel parcheggio di via Diaz a Legnano (hinterland Nord-Ovest di Milano) nella notte tra giovedì e venerdì 30 luglio.

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte non lontano da un noto locale della città, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti con alcune pattuglie insieme ai vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito da MilanoToday l'ambulanza era intervenuta intorno alle 23:40 per soccorrere una persona colta da malore. Pochi minuti dopo, tuttavia, è stata travolta dal suv che stava transitando proprio in via Diaz.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi: il conducente del suv è uscito illeso dall'incidente mentre l'autista dell'ambulanza ha riportato una leggera contusione ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde.