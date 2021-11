Sesto: rimossi i camper per l'ordinanza anti-bivacco

Alcuni camper, nelle scorse ore, sono stati rimossi dalle forze dell'ordine a Sesto San Giovanni (Milano). Sostavano da mesi dando riparo ad alcune famiglie rom. Un'ordinanza sindacale vieta il bivacco per questi mezzi.

"La Polizia Locale è intervenuta in via Padovani, dove un autocaravan è stato rimosso e sanzionato per intralcio alla circolazione - sottolinea il sindaco Roberto Di Stefano -. In via Unità d'Italia, dove un altro camper è stato sanzionato per bivacco e campeggio, con allontanamento-daspo e multa per aver abbandonato rifiuti a bordo strada. In via Fratelli Bandiera, dove è stato emesso un verbale per dimora a bordo del camper, poi allontanato. In via Masaniello, dove è scattata un’altra sanzione sempre per una famiglia nomade che campeggiava per strada".

"Sicurezza, legalità, lotta al degrado: per questi motivi la Polizia Locale (che ringrazio) sta intensificando i controlli nelle aree più critiche per prevenire e contrastare il fenomeno del nomadismo", conclude il primo cittadino in una nota.