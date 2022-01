Vicinissima l'apertura della piscina De Gregorio a Sesto San Giovanni

E' sempre più vicina la riapertura della piscina coperta De Gregorio di via Saint Denis a Sesto San Giovanni. Le tre vasche sono state riempite di acqua: quella principale (25x13,50 metri, altezza 120/200 cm) e le due più piccole per bambini e idroterapia (una da 7x5 metri e altezza di 60/80 cm, una di 5x10 metri e altezza di 100/110 cm).

"E' un impianto moderno, sicuro ed efficiente che diventerà punto di riferimento per tutto il Nord Milano e non solo", commenta Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto: "Ormai è questione di giorni, dopodiché potremo inaugurare la nuova piscina De Gregorio in grado di accogliere più utenti rispetto al passato. Parliamo di un progetto di riqualificazione delle piscine coperte De Gregorio e Olimpia di rilevanza regionale, in grado di dotare nuovamente un ampio bacino di utenza di strutture di riferimento sportivo e sociale".

Lunedì 17 gennaio, i tecnici del Comune e quelli della società costruttrice Artedil svolgeranno i collaudi della struttura, prima dell'imminente riapertura al pubblico dell'impianto che sarà dotato anche di una palestra da quasi 200 metri quadrati, due studi fisioterapici, nuovi spogliatoi, un bar per atleti e accompagnatori, impianti completamente rifatti, aree esterne rinnovate, nuovi parcheggi. Tanti i corsi previsti, dal nuoto per bimbi e adulti all’acquafitness, dalla pallanuoto al nuoto sincronizzato, fino al nuoto neonatale.