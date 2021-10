Senago (Milano), gioca dieci euro e vince 2 milioni

"Vinti qui 2 milioni". Così recita il maxi striscione affisso all'entrata della tabaccheria Mazzitelli di via Alessandro Volta, 285, a Senago, hinterland nord di Milano, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato la maxi vincita con un gratta e vinci.

"Siamo ancora increduli", hanno scritto sui social i gestori del bar-tabacchi dopo aver scoperto del super incasso ottenuto grazie al bonus 'tutto per tutto'. L'uomo che varcando la soglia della tabaccheria ha cambiato il suo destino è tra i tre fortunati che hanno vinto due milioni grattando la schedina del celebre concorso: la dea bendata, oltre che a Senago, ha amoreggiato anche in Basilicata e in Puglia, a Castronuovo di Sant'Andrea (Pz) e San Marzano di San Giuseppe (Ta).

Ad ogni modo, è sempre bene ricordarlo, per pochissimi, veramente molto rari, giocatori che la fortuna decide di favorire, centinaia di migliaia di altri scivolano nella ludopatia, arrivando anche a spendere tutti i propri risparmi nella speranza di una vittoria che, purtroppo, non arriverà mai. Un fenomeno che salta all'occhio passando fuori da qualsiasi tabaccheria, soprattutto nelle zone periferiche delle città, dove proprio i meno abbienti cercano - invano - di svoltare, finendo invece per aggravare la propria situazione finanziaria.