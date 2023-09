Cosa vuole fare Beppe Sala con Airbnb (e gli affitti brevi) a Milano

New York come modello da seguire. Il comune di Milano continua a chiedere limitazioni sugli affetti brevi in città, una città che da tempo fa i conti con la difficoltà - enorme - di trovare spazi a buon mercato da offrire a studenti e lavoratori fuorisede.

A portare avanti la battaglia, ormai da mesi, è il sindaco Beppe Sala, che più volte ha chiesto un intervento del governo e che adesso può sfruttare anche la "carta Grande Mela", che ha deciso di mettere un grande paletto agli affetti, permettendo agli americani di "offrire" soltanto le abitazioni in cui risiedono in prima persona.

"Purtroppo prendo atto che la ministra al turismo Daniela Santanchè si è dimostrata all'inizio disponibile ma, dobbiamo dire la verità, di fatto non è successo niente", ha spiegato il primo cittadino mercoledì a margine di un convegno all'università Bicocca, commentando proprio la stretta appena messa in campo da New York. "Adesso c'è il caso anche un po' eclatante di New York che però è un riferimento. Così non va bene perché non si può avere più di 20mila appartamenti dedicati agli affitti brevi - ha rimarcato il sindaco -. La preoccupazione della ministra Santanchè è che se si limita così si colpisca il turismo. Va bene però nel turismo Milano sta crescendo tantissimo, luglio 2023 ha avuto il più 30% sul 2019".

"Quello che importa a noi è la gestione dell'offerta degli appartamenti. Il comune vorrebbe fare una scelta che se non è come quella di New York va in quella direzione - ha ammesso Sala -, bisogna lavorare sul numero di giornate e poi bisogna lavorare sul numero di appartamenti". Lui stesso ha poi chiarito di non avercela con chi ha un appartamento da affittare, ma con chi "ha fatto razzia di appartamenti in questi anni per poi metterli sul mercato tutti per gli affitti brevi. Ci sono intere palazzine a Milano - ha concluso - che hanno avuto questa destinazione".