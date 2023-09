C'è più tempo per riforestare Milano dopo i nubifragi

C’è tempo fino al 29 settembre per presentare le domande di riforestazione dei comuni dell’area metropolitana milanese. Il bando apposito, derivante dai fondi del Pnrr, è stato, infatti, recentemente prorogato. La notizia è stata accolta con favore dal garante del verde di Milano.

Il comune di Milano ha già indicato le aree per il rimboschimento, spetta ora fare lo stesso da parte della città metropolitana. “Auspichiamo che anche la città metropolitana, di concerto con tutti i comuni del territorio, indispensabili per la riuscita dell’operazione, faccia il possibile per candidare il maggior numero di aree da riforestare”, dichiara il garante.

Altro capitolo, la riduzione di consumo di suolo. Su questo il garante del verde ha promosso due iniziative (un regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato e un regolamento edilizio) in vista della revisione del piano di governo del territorio di Milano, che avverrà a breve. Infine, sul tema della biodiversità, tra le proposte del garante, un censimento delle specie spontanee da tutelare, l’attenzione agli habitat minacciati e una maggiore lotta contro le specie invasive.