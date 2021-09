I ragazzi in giro per Milano in bici per trovare case economiche

Sui pedali per trovare una casa. È l'obiettivo di "Bike to home", il primo tour in bicicletta per andare alla scoperta dei cohousing dedicati ai giovani organizzato da "Milano 2035", la coalizione per l’abitare giovanile.

Lo scopo del gruppo è semplice: permettere agli under 35 che devono trovare un appartamento a Milano di scoprire soluzioni più economiche in quella che - spiegano - "si riconferma la città più cara d’Italia" in cui è "difficile trovare delle sistemazioni economiche ed accoglienti".

"Un’alternativa possibile sono i progetti di abitare collaborativo che offrono stanze e alloggi a prezzi accessibili e promuovono uno stile di vita basato sulla condivisione e lo scambio", spiegano dal gruppo che - si legge sul sito - ha proprio il fine di svelare "opportunità di alloggio a prezzi moderati proponendo un nuovo modo di abitare", che scommette "sulla solidarietà tra abitanti e vicini di casa".

"A ogni tappa del tour, saranno i giovani coabitanti a presentare il luogo in cui abitano e a raccontare le attività di buon vicinato che realizzano per la comunità e il quartiere: dall’aiuto compiti al mercatino, dalla spesa sospesa alla biblioteca di condominio, dalla cura degli spazi verdi alla banca del tempo", annunciano gli organizzatori.

Le giornate in programma sono due: il 25 settembre dalle 10, appuntamento in via Ettore Ponti al Lab Barona, per scoprire che la zona ovest, e il 16 ottobre con ritrovato all'ospitaità solidale Niguarda di via Demonte per fare un tour nell'altro lato della città.