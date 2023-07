Blackout al Comune di Milano: disagi lunedì per i servizi allo sportello

Disagi in vista per i servizi di sportello del Comune di Milano nella giornata di lunedì 24 luglio. Tutto per un'interruzione di servizio al centro di elaborazione dati del Comune, avvenuta domenica 23 luglio, per problemi all'alimentazione elettrica. Lo rende noto Palazzo Marino in una nota.

Nella serata di domenica, come si legge nel comunicato del Comune, sono state avviate le procedure per ripristinare l'attività, in collaborazione con i fornitori dei servizi coinvolti. Tuttavia alle nove di sera il problema non era ancora stato totalmente risolto, pertanto - avverte Palazzo Marino - "i principali servizi di sportello verso i cittadini, le cittadine e le imprese potrebbero non essere attivi o subire disagi nella giornata di domani (lunedì 24 luglio, n.d.r.)".