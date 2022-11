140mila persone all'undicesima edizione di BookCity Milano

Quattro giorni, 1.300 eventi, 140mila persone che ne hanno preso parte. Sono i tre numeri principali dell'undicesima edizione di BookCity Milano, conclusasi il 20 novembre, tornata alle presentazioni in presenza a ingresso libero senza prenotazione dopo la pandemia covid. Le presentazioni si sono tenute in biblioteche, librerie, musei, teatri, scuole e università, carceri e ospedali, biblioteche di condominio e luoghi del sociale, circoli e associazioni, grazie a circa 400 volontari.

I canali social di BookCity, tra cui anche TikTok per la prima volta, sono stati raggiunti da 385mila utenti. Un'appendice di eventi sarà quella di La Lettura Intorno, giunta alla seconda edizione, con tre giornate dedicate alla lettura e al territorio: domenica 27 novembre, alle 15.30, in Biblioteca Chiesa Rossa; lunedì 28 novembre alle 18.00 al Made in Corvetto; e martedì 29 novembre alle 18.00 alla Biblioteca di Baggio.