Concerti, il Carroponte diventa villaggio della musica anche in inverno

Non più solo concerti in maniche corte. Il Carroponte di Sesto San Giovanni si trasforma in villaggio della musica anche in inverno.

"Il grande spazio mira nei prossimi anni a confermarsi come punto di riferimento per la musica dal vivo in Italia e a diventare il villaggio musicale di cui la città metropolitana ha bisogno", scrivono i promotori dell'iniziativa. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Hub Music Factory e Forumnet, farà vivere gli spazi all’aperto del Carroponte e arricchirà la programmazione con gli appuntamenti culturali previsti nell’adiacente Spazio Mil.

"Un nuovo entusiasmante passo per Hub Music Factory - sottolineano gli ideatori del piano - che in questi anni difficili per tutto il settore musicale ha saputo valorizzare l’area con due stagioni estive (2021 e 2022) ricche di concerti e iniziative che hanno portato sotto le volte del Carroponte oltre 500mila persone".