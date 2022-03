Consultorio a mezz'ora di distanza: in Comune sì per stop al trasferimento

Sì del consiglio comunale di Milano allo stop al trasferimento del Consultorio Familiare di via Monreale 13, zona San Siro. Approvato il 18 marzo un ordine del giorno per sospendere il trasloco, contro il quale nei giorni scorsi si era tenuta una manifestazione.

Il provvedimento è stato presentato dalle consigliere Alice Arienta e Diana De Marchi (Pd) e altre consigliere e consiglieri. "Il Consultorio - ha messo in luce Arienta - offre servizi multiprofessionali rivolti a donne. Le operatrici e gli operatori competenti negli anni hanno saputo creare una relazione importante con il territorio".

"Parliamo di un presidio riconosciuto da tutte le donne, dalle neo mamme, un supporto molto importante per mamme e bambini e maternità - ha continuato la consigliera - ma anche per disagi psicologici, di coppia e familiari e per i giovani in difficoltà sociale ed educative. In questo edificio sarà realizzata una Casa di Comunità che sappiamo potrà diventare un luogo di prossimità, ma non si può pensare di realizzarla togliendo servizi preziosi per le cittadine e i cittadini".

"Nella futura Casa di Comunità - ha detto ancora Arienta - non ci sarà fisicamente lo spazio per mantenere le attività in qualità e quantità e le funzioni integrate che abbiamo conosciuto e apprezzato nell'esperienza del Consultorio. Una buona pratica va replicata non spezzettata o ridotta. Bisogna trovare uno spazio alternativo nelle vicinanze perché sappiamo che la prossimità è una ricchezza e i servizi per le donne e la maternità non possono venir ridotti soprattutto in questo momento".

L'8 marzo, giornata internazionale della donna, si era svolto un presidio in via Monreale, a San Siro, durante il quale alcuni consiglieri di centrosinistra avevano protestato contro il trasferimento temporaneo del consultorio per consentire la realizzazione di una casa di comunità.